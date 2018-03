'Ronaldo não é nosso embaixador', diz Unicef

"O jogador Ronaldo não é embaixador da Unicef", afirmou nesta segunda-feira em uma nota a assessoria de imprensa do Comitê Italiano do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), explicando que o nome do jogador não está presente no site da ONU que elenca todos os embaixadores oficiais de seus diversos organismos. Veja também: Ronaldo e o problema com travestis: 'Fiz uma grande besteira' No último domingo, o nome de Ronaldo como embaixador da Unicef foi citado durante entrevista do jogador à TV Globo. De acordo com a assessoria do atleta, houve um "grande mal entendido." Na verdade, Ronaldo é embaixador da boa vontade da ONU, e faz parte do Programa de Desenvolvimento (UNDP) - o Fenômeno foi nomeado em fevereiro de 2002. Segundo informou representantes do programa, o escândalo com os travestis ainda será analisado pela sede, que fica em Nova York. A Unicef conta com 28 embaixadores, entre eles apenas um jogador de futebol, o inglês David Beckham. Ronaldo participou de diversas iniciativas a favor da Unicef desde 1998, em alguns casos com a "classificação" de "garoto propaganda". Atualizado às 17h44 para acréscimo de informação