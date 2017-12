Ronaldo não está sob dieta, diz preparador Moracy Sant?Anna, preparador físico da Seleção Brasileira, garantiu neste sábado que a comissão técnica não passou uma dieta especial para Ronaldinho. O jogador, envolvido em uma polêmica que se arrasta desde a Espanha sobre excesso de peso, está se alimentando na Granja Comary, em Teresópolis, como a maioria dos jogadores da Seleção. "O Ronaldo não recebeu uma dieta especial, exclusiva para ele. O que estamos fazendo é uma alimentação balanceada para todos, sem excesso de gorduras. Não há uma preocupação só com o Ronaldo, todos os jogadores seguem o cardápio estabelecido pela nutricionista da Seleção", disse Moracy. A polêmica sobre a dieta de Ronaldinho tomou conta da Seleção na sexta-feira, desde que Moracy Sant?Anna comentou com repórteres da TV Globo, que o Fenômeno havia sido submetido a regime alimentar. José Luis Runco, médico da Seleção Brasileira, e Luis Rosan, fisiologista, também negaram que o jogador estaria passando por uma dieta. Carlos Alberto Parreira nem quis comentar sobre o assunto. E Zagallo, coordenador-técnico, preferiu tratar do caso com ironias. "Que tanto falam dessa dieta?" perguntou aos jornalistas neste sábado de manhã. "É um novo ponta-esquerda do Brasil? Ronaldinho se recusou a dar entrevistas. Disse que por decisão pessoal atende a imprensa um dia sim e um dia não. Na sexta-feira, ele atendeu os jornalistas e não levou a sério a polêmica da dieta. "É bom que falem que estou gordo. A cada gol que marco emagreço um pouco." Moracy Sant?Anna disse neste sábado que não tem um controle exato do percentual de gordura de Ronaldinho nem da maioria dos jogadores. "Só vamos ter todos esses dados a partir da preparação da Copa América - em julho - quando teremos mais tempo para cuidar dos atletas. Por enquanto, nossas avaliações se restrigem ao estado atlético de cada um."