Ronaldo não faz gol há 307 minutos Demorou pouco, mas já há estatísticas, em jornais espanhóis, sobre a média de gols de Ronaldo no Real Madrid. O Marca, um dos principais diários esportivos do país, constata em sua edição de hoje que o atacante está há 307 minutos sem marcar. Depois dos dois que fez na estréia, diante do Alavés, no começo do mês, o campeão do mundo passou em branco contra Betis, Santander, AEK e Villarreal. Depois de fazer as contas, o jornal afirma que não se trata do pior período de Ronaldo. Na primeira temporada na Internazionale, em 97, passou 670 minutos sem comemorar gols. Antes, quando atuava no Barcelona, chegou a ficar 480 a ver navios em campo. Ao superar aqueles momentos, se transformou no goleador das equipes. A preocupação, garante Marca, é a "sensação de querer e não poder" marcar que Ronaldo tem apresentado nas últimas partidas. Essa falta de sintonia justificaria também algumas vaias que recebeu ao ser substituído no sábado contra o Villarreal.