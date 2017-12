Ronaldo não joga neste domingo Apesar da expectativa mundial, não será neste domingo que Ronaldo irá jogar uma partida oficial pela primeira vez nos últimos 16 meses. Recuperado da cirurgia no joelho direito realizada em abril do ano passado, o atacante brasileiro voltou ao time da Inter no domingo passado, no amistoso contra o Enyimba (Nigéria). Agora, havia a possibilidade dele jogar alguns minutos na estréia da equipe de Milão no Campeonato Italiano, amanhã, contra o Perugia. Mas o técnico Hector Cúper acha que ainda é cedo para o retorno do jogador e ele nem foi relacionado para o jogo.