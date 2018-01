Ronaldo não jogará contra o Sevilha O técnico Carlos Alberto Parreira é um homem de sorte, de muita sorte. As dores musculares que incomodaram Ronaldo no último dia de trabalho em Teresópolis, antes da partida com o Chile, e que o fizeram atuar com o freio de mão puxado em Brasília ajudaram o treinador a resolver um problema que nenhum outro técnico do mundo tem: arranjar um lugar na equipe para o meia Ronaldinho Gaúcho. A decisão parecia atormentar o treinador. Mas Parreira não terá de fazer sua escolha agora, pois Ronaldo foi liberado hoje da delegação que enfrenta nesta terça-feira o Sevilha, às 17h, em amistoso internacional, abrindo assim uma vaga no ataque brasileiro. O craque voltou para Madri, onde fará tratamento em seu clube e assistirá pela TV o jogo da Seleção. Sem Ronaldo, Robinho volta para sua posição de origem ao lado de Adriano, e Ronaldinho Gaúcho faz dupla de armação com Kaká. Parreira está salvo. Não terá de decidir nada nesta terça, ainda no calor na classificação para o Mundial. A partida com o Sevilha será transmitida ao vivo pela SporTv e TV Cultura a partir das 17 horas de Brasília. Ela terá caráter apenas festivo para as duas equipes. O Sevilha, onde atuam os brasileiros Renato e Luís Fabiano (ex-São Paulo), deseja completar seu centenário em grande estilo. Por isso convidou a Seleção Brasileira para sua festa. Quer bater os pentacampeões do mundo e única seleção a disputar todas as copas. A CBF vai liberar o meia Renato para que ele atue por seu clube. Dirigentes do Sevilha fizeram um apelo à comissão técnica nacional no sentido de poder contar com seu jogador. Renato, que não atuou diante do Chile no Mané Garrincha, não sabia ao certo se Parreira o liberaria. Mas não houve restrições em relação a isso. Será uma boa oportunidade também para ver Luís Fabiano em ação. O atacante ´sumiu´ depois que deixou o Morumbi. Esteve em Portugal, mas não deu certo. E agora tenta recuperar o tempo perdido na Espanha. Luís Fabiano deve olhar para o elenco da Seleção com aperto no coração, pois ele era a primeira opção de Parreira para a reserva no ataque. Vacilou e perdeu espaço para Adriano. E agora também para Robinho. Dificilmente, ele volta ao grupo para disputar a Copa. Para o Brasil, o jogo servirá para afinar o entrosamento. A formação que entra em campo, com dois meias de ofício (Ronaldinho e Kaká) e dois atacantes (Robinho e Adriano), é a que Parreira tem na cabeça para levar ao Mundial. Ronaldinho Gaúcho terá nova oportunidade de se mostrar com a camisa amarelinha, já que o craque, suspenso, foi praticamente esquecido no tempo em que o elenco permaneceu na Granja Comary e também durante a partida de ontem em Brasília. O zagueiro Roque Júnior, que também ficou fora do jogo que garantiu o Brasil na Alemanha por estar suspenso, juntou-se hoje ao grupo. Ele é titular de Parreira ao lado de Lúcio. Juan até poderá começar atuando, mas deverá voltar para a reserva nas próximas partidas das Eliminatórias, em outubro. O preparador físico Moracy Sant´Anna pedirá para que o time dose sua participação no jogo. Não quer entregar os jogadores machucados a seus respectivos clubes. E não há tempo hábil de recuperação de um dia para o outro. A Seleção jogou domingo e volta a campo amanhã. Roberto Carlos pode não jogar devido a dores no joelho esquerdo. Parreira colocará em campo todos os jogadores do banco de reservas.