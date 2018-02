Ronaldo não participa de treino do Milan no Japão

Ronaldo não participou do treino coletivo desta sexta-feira em Yokohama, o segundo do Milan desde que o time desembarcou no Japão. A lesão muscular, seu mais recente problema, continua a afetar a preparação física do jogador e agora se acredita que sua recuperação talvez só aconteça a tempo da final do torneio. O atacante brasileiro só participou de uma partida na atual temporada, contra o Cagliari, há cerca de duas semanas. Em seguida, Ronaldo voltou a sentir dores e tem sido poupado pelo treinador. Além de Ronaldo, não participaram do treino Simic, machucado na terça-feira na Copa dos Campeões, e por precaução Dida e Seedorf. As arquibancadas do centro esportivo Marinos de Yokohama, onde treina o Milan, foram abertas ao público, que recebeu Maldini e companhia com entusiasmo.