Ronaldo não quer antecipar premiação O atacante do Real Madrid, Ronaldo, ainda faz algum mistério, mas sabe que será escolhido nesta terça-feira como o craque do ano por uma comissão da Fifa. Ele vai receber o título em companhia de seu pai, Nélio, e não vê a hora de voltar para casa para festejar também com sua mãe, Sonia, que ficou no Rio a fim de representá-lo em outras duas premiações. À Agência Estado, por telefone, ele falou um pouco sobre a ansiedade que antecede à divulgação de seu nome como melhor do mundo pela terceira vez. Agência Estado ? Fale da expectativa de ser eleito novamente o craque do ano. Ronaldo ? Nem o mais otimista poderia chegar perto do que estou vivendo. É o desfecho de uma etapa. Estou com muita esperança de receber esse prêmio. Agência Estado ? Mas você ainda põe em dúvida que o título da Fifa é seu? Ronaldo ? Todo mundo diz que já ganhei. Mas isso é só na hora de abrir o envelope. Vamos esperar. Agência Estado ? Você dedicaria a alguém em especial essa nova conquista? Ronaldo ? Não pensei nisso. Mas na hora vou ver o que falo, meio que de improviso. Não posso citar algumas pessoas e esquecer de outras que me ajudaram muito nos anos difíceis. Senão cometeria injustiças. Agência Estado ? Como vai ser a comemoração depois de aberto o envelope? Ronaldo ? Com meus amigos, com meu pai, com todas as pessoas de quem gosto muito. Minha mãe teve que ficar no Brasil, mas estará presente aqui, no coração. Quero vê-la logo para lhe dar muitos beijos. Agência Estado ? Depois de conquistar dois títulos mundiais (1994 e 2002) e de vencer três eleições como melhor do mundo da Fifa (1996, 1997 e 2002), o que mais você aspira no futebol? Ronaldo ? O dia em que acabar a motivação é a morte. Aí em encerro a carreira. Não sou de fazer muitos planos. Mas, ano que vem, quero ganhar tudo de novo. Agência Estado ? É o ano mais feliz de sua vida? Ronaldo ? Vivo dias especiais, sempre. Foi assim das outras vezes que fui premiado. É um ano especial, não sei se é o melhor.