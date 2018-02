Ronaldo: ´Não se pode esperar muito de pessoas idiotas´ O atacante brasileiro Ronaldo, que marcou hoje o gol do Milan na derrota por 2 a 1 para a Inter de Milão, minimizou a importância de seu feito, que classificou como "apenas mais um gol" e reagiu às vaias e ofensas que sofreu da torcida da Inter. "Eles exageraram, sobretudo, ofendendo a minha família, mas não se pode esperar muito de pessoas idiotas", afirmou. "Estou feliz por marcar um gol, mas é só. Foi apenas mais um clássico para mim. Comemorei o gol normalmente, como faço em todas as vezes que marco", disse Ronaldo, ao término da partida. Foi o quinto gol de Ronaldo no clássico milanês, mas o primeiro com a camisa do Milan, já que os outros quatro haviam sido marcados quando jogava na Inter (1997-2002). "Estou triste pela derrota, já que eram três pontos importantes. Mas nós pegamos uma Inter em grande fase. Fomos melhores no primeiro tempo, mas no segundo estávamos mais cansados do que eles. Para mim, foi determinante o desgaste que tivemos na partida contra o Celtic, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira. Mas a vitória deles foi merecida", disse.