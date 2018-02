Ronaldo: "Não sou um Don Juan" O brasileiro Ronaldo esteve nesta terça-feira em Lima, no Peru, para campanha publicitária da Ambev, na qual lançou campos esportivos e conversou com crianças carentes. De bem com a vida, o atacante falou de tudo, desde futebol, até mulheres, inclusive da nova paixão, a modelo e triatleta Daniela Cicarelli. Sob forte esquema de segurança, afirmou ter muitos defeitos e negou ser mulherengo. "Tenho medos, sentimentos e sou muito sensível", afirmou o atacante, sobre os defeitos. Quanto ao grande número de namoradas, foi direto. "Trato de ser o melhor homem para as minhas namoradas, mas às vezes não consigo, por isso, as mudanças. Mas não sou um Don Juan", disse Ronaldo. Quando o assunto foi futebol, o astro do Real Madrid, de 27 anos, surpreendeu a muitos. Pelas palavras, deixou claro estar cansado. "Minha motivação segue sendo jogar futebol todos os dias, apesar do sacrifício que significa. Treinar todos os dias, jogar os fins de semana e às vezes até duas vezes por semana", revelou. E aproveitou para adiantar não ter sonho em se tornar treinador no futuro. "Talvez em outro cargo. Mas não como técnico, depois do que a gente já vive a cada dia." Sobre comparações a Maradona ou Pelé, esquivou-se, como bom driblador que é. "Não tenho a pretensão de ser um Maradona ou um Pelé. Sou o que sou, não me incluo nem me excluo deste grupo." Outra bela saída aconteceu para justificar sua ausência da Copa América, no Peru. "Estaria encantado em vir. Entretanto, o processo de renovação de jogadores na seleção brasileira é importante", explicou. "É hora de dar oportunidade aos jovens. O Brasil terá boa equipe, com muitos nomes que darão o que falar." A maratona de Ronaldo no Peru durou 14 horas, desde a chegada ao aeroporto Internacional de Lima. De helicóptero foi transportado para um hotel, onde gravou entrevistas. Depois, gravou comerciais, antes de lançar os campos e visitar os jovens das divisões intermediárias do Alianza Lima.