Ronaldo não viaja para Roma com Real O atacante brasileiro Ronaldo não vai viajar para Roma nesta segunda-feira com a delegação do Real Madrid, que jogará, nesta terça, contra a Roma, pela Liga dos Campeões. Ronaldo vai ficar na Esapnha, onde dará continuidade a trabalhos de recuperação física. A estréia do brasileiro na equipe espanhola, embora ainda não confirmada, está prevista para o dia 25 de setembro, contra o belga Genk, no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, pela Liga dos Campeões. Como não viaja para Roma, Ronaldo não vai ser recebido pelo papa João Paulo II, em Castelgandolfo. A delegação do Real Madrid tem uma audiência agendada com o papa nesta segunda.