Ronaldo nega interesse no Arsenal O atacante Ronaldo negou nesta sexta-feira as declarações atribuídas a ele, publicadas no jornal sensacionalista inglês ?The Sun?, segundo as quais teria demonstrado interesse em trocar o Real Madrid pelo Arsenal. Por meio do diretor de comunicações e relações exteriores do clube espanhol, Joaquim Maroto, Ronaldo disse que jamais chegou a fazer tais declarações. ?Ronaldo não fez estas declarações e nem sequer passou pela sua cabeça essa possibilidade?, disse o diretor. Segundo ?The Sun?, Ronaldo teria confidenciado o interesse em se transferir para o Arsenal ao inglês Steve McManaman, seu companheiro de clube. Ainda segundo o jornal, a suposta intenção de Ronaldo teria provocado irritação no técnico Vicente Del Bosque. No início da semana, Del Bosque criticou o comportamento do atacante dizendo que ele não estava empenhado em fazer um trabalho de equipe. No dia seguinte, ele desmentiu a declaração, dizendo que havia sido mal interpretado.