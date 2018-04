Ronaldo nega que Kaká vá deixar o futebol italiano

O atacante Ronaldo voltou a elogiar, nesta quinta-feira, a participação de Kaká no Milan, o considerou favorito para receber a Chuteira de Ouro, e afirmou que seu companheiro de equipe não vai deixar a Itália em função dos recentes episódios de violência registrados no país, como havia ameaçado. Em uma entrevista que será exibida amanhã na televisão italiana, Ronaldo se diz confiante a respeito do favoritismo de Kaká. "Tenho certeza que ele vai vencer. Ele fez muita diferença durante todo o ano e também na última temporada", afirmou. "Fiz uma piada com ele, perguntando se a organização do prêmio já o tinha contatado", contou o atacante. "Dei um susto nele dizendo que habitualmente eles fazem a foto um mês antes. Não é assim, a foto é feita duas semanas antes, ainda está em tempo." Questionado se Kaká não vai deixar a Itália, como tinha ameaçado depois dos episódios de violência, Ronaldo respondeu categórico: "Não acredito. Ele está muito bem, todos nós estamos bem aqui no Milan". Sobre a crise no futebol italiano, Ronaldo afirmou que "estamos sofrendo problemas graves, de ordem pública", e considerou que a "credibilidade" dos jogadores de futebol deve ser usada nesse caso de maneira "positiva". "Acredito que o futebol seja uma solução para tanta gente que a cada semana espera chegar o domingo para ir até o estádio. E deve ser assim, em cada partida devemos levar felicidade às pessoas, satisfação, alegria, mas também os torcedores precisam ter segurança quando vão ao estádio, a segurança de saber que podem ir e voltar tranqüilamente, sem que aconteça nada", acrescentou o jogador. "Nós, jogadores de futebol, temos a grande sorte de sermos personagens famosos e de ter credibilidade nas discussões das pessoas, por isso devemos usá-la para transmitir mensagens positivas". Ronaldo comentou ainda a polêmica em torno de Adriano, que está sendo mantido no banco e cujo retorno à grande fase é questionável. "Sou muito próximo de Adriano, falo com freqüência com ele, mas é inútil dizer o que penso sobre ele. Ele precisa de ajuda, proteção e basta. Depois, tantas coisas sobre ele nos jornais são exageradas", declarou. Sobre o retorno de Adriano à boa forma, Ronaldo se mostrou seguro. "Basta que ele jogue, acredito que seja importante, mas seu treinador não permite que ele jogue".