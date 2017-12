Ronaldo nega transferência para Inglaterra Aproveitando a presença na Grã-Bretanha, para defender a seleção em amistoso com a Irlanda, nesta quarta-feira, em Dublin, Ronaldo voltou a negar que tenha acertado sua transferência para o futebol inglês. Segundo a imprensa européia, o atacante brasileiro já teria fechado acordo para trocar o Real Madrid pelo Chelsea no final desta temporada. Mas ele garante que não. ?Vejo o interesse de alguns clubes da Inglaterra, mas, por enquanto, de oficial não tem nada. Estou super feliz no Real Madrid. E espero continuar lá?, revelou Ronaldo, antes de participar do treino da seleção nesta terça-feira, no estádio de Lansdowne Road, em Dublin - o único para o amistoso contra a Irlanda. Ronaldo também aproveitou a entrevista para lamentar a ausência do Brasil na Olimpíada de Atenas, pois um de seus grandes objetivos era conquistar a inédita medalha de ouro olímpica para o futebol brasileiro. ?Todos nós esperávamos que a seleção se classificasse, mas infelizmente não foi possível. Acredito que tenha sido uma casualidade. Enfim, foi uma pena, porque era um sonho que fica adiado?, disse o atacante.