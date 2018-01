Ronaldo: negócio para marcar época O diretor geral do Real Madrid, Jorge Valdano, não tem dúvidas: a negociação envolvendo Ronaldo vai marcar uma época na história do futebol. "Será uma experiência inesquecível??, disse neste domingo, em Madri, reconhecendo que o próprio jogador foi fundamental para um final feliz. "Sem a vontade e determinação de Ronaldo, não teríamos realizado a contratação. Em todos os momentos ele nos animou a seguir adiante.?? A imprensa espanhola deu grande destaque à contratação de Ronaldo. "Chega o Rei??, foi o manchete do diário As. "Já é do Real??, destacou o Marca, embora considere a negociação "um pouco arriscada, do ponto de vista econômico e do esportivo em si??. Para o Sport, o clube de Madri "marcou um golaço em nível de marketing e agora resta a ver se em campo será igualmente rentável.?? Na Itália, os jornais consideram o desfecho da novela o melhor que poderia acontecer para a Internazionale. "Não se podia aceitar a chantagem moral de um jogador que declara seu desejo de sair??, entende o Gazzetta dello Sport. O jornal considera que, se perde o talento de Ronaldo, o clube ganha o argentino Crespo, "seguramente feliz por voltar à primeira linha para conquistas importantes??. Mas o jogador holandês Seedorf, atualmente no Milan, entende que é o técnico Héctor Cúper quem deve ser cobrado pela saída de Ronaldo da Internazionale. "Eu lamento que ele tenha deixado a Inter porque o futebol italiano perde um grande campeão, mas os torcedores compreenderão com o tempo??, disse Seedorf. "Eu também saí da Inter porque tive problemas com Cúper.?? E a Inter pode ganhar outro problema. Comenta-se que Vieri não teria gostado da saída de Ronaldo, e da contratação de Crespo, e também estaria pensando em mudar de ares.