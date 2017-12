Ronaldo: o esportista mais conhecido da AL Os gols fazem a fama de Ronaldo e lhe garantem mais do que troféus e contratos milionários. O astro do Real Madrid acaba de ganhar prêmio simbólico, por conta de seu talento. Segundo pesquisa do Centro de Investigação Sociológica, com sede em Madri, o campeão do mundo é o esportista latino-americano mais conhecido pelos espanhóis. Com 44,6% de respostas espontâneas - sem que tenham sido apresentadas opções -, seu nome veio em primeiro lugar e superou o de ídolos como Maradona (27,7%, em 2º), Roberto Carlos (16,7%, em 4º) e Ronaldinho Gaúcho (10,5%, em 5º). Os primeiros colocados na sondagem são atletas que atuam na Espanha, o que explica a preferência do público. Os únicos que fogem desse padrão são Pelé (8,6%, na 6ª colocação) e o campeão de salto em altura, o cubano Javier Sotomayor (4%, em 9º). Há também grande variedade de "Outros nomes", que aparecem em 3º lugar, com 24,7% das respostas. Agenda cheia - Ronaldo tem muitos compromissos na pausa para o Natal. Depois de participar da vitória sobre o Mallorca, no fim de semana, deu um pulo em Santiago, onde na noite de segunda-feira participou da festa de encerramento de carreira do chileno Ivan Zamorano. O craque brasileiro jogou apenas um tempo, o suficiente para marcar um dos gols na vitória de 5 a 2 de sua equipe. Depois, foi substituído por Emílio Butragueño, ex-atacante do Real Madrid e hoje um dos diretores de futebol do clube. Na manhã desta terça-feira, voltou para o Brasil, mas lhe faltou tempo para comparecer à entrevista coletiva que estava agendada em São Paulo, para o meio da tarde. Mas havia prometido a seu amigo Roberto Carlos participar do jogo beneficente marcado para o Palestra Itália. Antes de voltar para a Espanha, ainda encontrará brecha para fazer festa de fim de ano antecipada. Será em sua casa no Rio, e para tanto convidou 500 amigos. Publicidade - Milene Domingues recebeu convite. Mas a ex-mulher de Ronaldo prefere ficar em São Paulo, com parentes. Ela também não desperdiça tempo e fechou novo contrato de publicidade. Depois de assinar com uma rede de supermercados, será garota-propaganda de uma linha de roupas femininas com a grife de Flávio Conceição, ex-Palmeiras, ex-Real e atualmente no Borussia Dortmund, da Alemanha.