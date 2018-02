Ronaldo: O Mineirão é a minha casa Não poderia ter sido melhor a volta de Ronaldo ao Mineirão. "Estou muito feliz, aqui é minha casa", afirmou o artilheiro brasileiro, que festejou muito os três gols sobre os argentinos na vitória por 3 a 1. Havia dez anos, desde os tempos de Cruzeiro, que ele não jogava no maior estádio de Minas. Ronaldo reconheceu que o Brasil não fez uma apresentação excelente, mas valorizou a conquista dos três pontos. "Praticamente, não tivemos tempo de treinar. O mais importante foi o resultado", avaliou. O jogador do Real Madrid, porém, mostrou otimismo com o futuro da equipe nas Eliminatórias. "Melhorando a cada jogo." Ronaldo preferiu não comentar o excesso de rigor do árbitro colombiano Oscar Ruiz, que anulou sua primeira cobrança de pênalti, ainda na primeira etapa, alegando que Cafu invadiu a grande área. "O importante foi que ?guardei? as duas", ironizou.