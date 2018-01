Ronaldo, o "Rei", já está em Madri O atacante brasileiro Ronaldo desembarcou neste domingo no aeroporto Torrejón de Ardo, em Madri, onde nesta segunda-feira será apresentado oficialmente como jogador do Real Madrid. Em um BMV preto, escoltado por quatro motos da Guarda Civil e por um furgão da polícia, Ronaldo seguiu até San Agustín de Guadalix, onde almoçou em um restaurante com o diretor-geral do Real Madrid, Jorge Valdano. Ronaldo, que teve seu passe comprado neste sábado em uma negociação de US$ 45 milhões, fará exames médicos nesta segunda-feira, antes de participar de uma entrevista coletiva na sede do clube espanhol. Depois, o jogador vestirá pela primeira vez o uniforme do Real e fará uma sessão de fotos no gramado do Santiago Bernabéu. Conhecido como o ?Fenômeno?, na Itália, brasileiro já é chamado pela imprensa espanhola de ?Rei?.