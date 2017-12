Ronaldo obtém cidadania espanhola Depois de quase um ano de tramitação dos papéis, o atacante Ronaldo obteve nesta quinta-feira a nacionalidade espanhola. Nascido no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1976, o Fenômeno jurou hoje ante a Constituição da Espanha e se transformou num jogador comunitário, ou seja, deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro no Real Madrid. Ronaldo chegou à Espanha em 1996, aos 20 anos, para jogar no Barcelona. Atuou na temporada 1996-97 pelo time catalão e, depois de passar pela Inter de Milão, foi contrato pelo Real Madrid em 2002. Seu atual contrato com o clube madrilhenho vai até 30 de junho de 2009. Com a naturalização, Ronaldo segue os passos de Roberto Carlos, que no dia 2 de agosto deste ano, também obteve a dupla cidadania. Pela legislação esportiva espanhola, cada equipe pode ter apenas três atletas que não possuam passaporte europeu. O clube ainda conta com dois brasileiros extra-comunitários - casos de Júlio Baptista e Robinho.