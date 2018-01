Ronaldo: outro atraso e lesão no pé Assim como tinha acontecido na terça-feira, Ronaldo chegou atrasado ao treino do Real Madrid nesta quarta. Além disso, o atacante brasileiro apareceu com uma lesão no pé esquerdo e não pôde trabalhar normalmente com os seus companheiros, o que não faz desde que celebrou seu casamento com Daniella Cicarelli, segunda-feira, na França. Enquanto os jogadores do Real começaram a treinar às 11 horas (horário local), Ronaldo só chegou ao centro de treinamento do clube, chamado de Las Rozas, às 11h15. Ele seguiu direto para o departamento médico e iniciou imediatamente o tratamento da artrite no dedão do pé esquerdo. Com todos esses problemas durante a semana, Ronaldo pode ficar fora da partida de sábado, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. Mesmo porque, o técnico Vanderlei Luxemburgo pensa em poupá-lo para a partida da próxima terça-feira, contra a Juventus, pela Liga dos Campeões da Europa.