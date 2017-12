Ronaldo passa 1h10 na academia e aparenta tranqüilidade Durante a manhã desta quinta-feira (horário da Alemanha), o atacante Ronaldo passou 1 hora e 10 minutos na academia - das 10h40 às 11h50 - que fica ao lado do Hotel Kempinski, em Königstein, local da concentração da seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha. Na volta ao hotel, o jogador aparentava tranqüilidade e, junto com ele, voltaram ao local da concentração o lateral Cafu, os preparadores físicos Moraci Sant´Anna e Paulo Paixão, o técnico Carlos Alberto Parreira e o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. Por sua vez, o médico José Luiz Runco, que saiu de carro às 10 horas, também retornou para o hotel por volta das 11h50. Aguarda-se uma entrevista do médico da seleção para comentar o mal-estar sentido por Ronaldo (dor de cabeça e tontura) na quarta-feira, quando foi levado a um hospital de Frankfurt e foi submetido a diversos exames.