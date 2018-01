Ronaldo passa o dia em São Paulo A volta do atacante Ronaldo, do Real Madrid, para a Espanha se tornou um mistério, assim como o motivo de sua vinda ao Brasil. Anteriormente programada para esta segunda-feira, até às 22 horas o jogador não apareceu para embarcar rumo à capital espanhola, assim como perdeu o vôo das 19h50, único onde havia reservado um lugar na primeira classe. Mas, de acordo com sua assessoria de imprensa, o atleta deixou para viajar no vôo das 23 horas, que partiria de São Paulo. Ronaldo, que oficialmente retornou ao Brasil no início para cuidar de um problema de doença na família, soube aproveitar os três dias em que passou no País. Após chegar no início da madrugada de sábado, o jogador dormiu até às 14 horas e depois foi para a casa da mãe, acompanhado por sua namorada, a modelo Daniela Cicarelli. No domingo, com os pais e a namorada, almoçou por cerca de duras horas em uma churrascaria, na Barra da Tijuca, zona oeste, de onde partiu com o carro cheio de malas para São Paulo. E, nesta segunda, acompanhou Daniela para fazer compras em uma loja de roupas de grife, da capital. Durante o período em que esteve no Brasil, Ronaldo se recusou a falar com os jornalistas e pediu, em nota oficial, que a privacidade de sua família fosse respeitada, por causa do difícil momento. Sobre a doença e o parente enfermo, nada foi falado.