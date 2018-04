Ronaldo passa tempo jogando golfe O atacante Ronaldo passou boa parte do sábado - véspera da partida contra a Bolívia, pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 - fazendo uma das coisas que mais gosta: jogando golfe. Na companhia do goleiro Júlio César, do lateral Belletti e do meio-campo Julio Baptista, ele aproveitou um intervalo entre os treinamentos, para uma descompromissada partida de golfe no Hotel Transamérica, em São Paulo, onde a Seleção está concentrada desde a noite de sexta-feira. A equipe brasileira desembarcou na capital paulista por volta das 22h30 de ontem, depois de três dias de treinamentos em Teresópolis. Logo mais às 16h30, o time vai para o estádio do Morumbi fazer um treino de reconhecimento do gramado. A Seleção enfrenta a Bolívia neste domingo, às 17h10 e à noite segue para Berlim, onde no dia 8 enfrenta a Alemanha em partida amistosa. ESCALAÇÃO - O técnico Carlos Alberto Parreira, por sua vez, decidiu manter o mistério. Na tarde deste sábado, voltou a dizer que só vai divulgar o time titular pouco antes da partida. O treinador diz que ainda não sabe se vai começar o jogo com Adriano ou Alex. A tendência é que a opção seja pelo primeiro. Assim, Adriano faria dupla de ataque com Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho faria o trabalho de meia-de-ligação. Tanto Adriano quanto Alex foram muito bem no coletivo de sexta-feira, na Granja Comary, e que foi vencido pelos titulares por 2 a 0 com gols de Ronaldo e de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, inclusive, mostrou estar recuperado da contusão. Participou normalmente do treino, deu passes precisos, chutes perigosos e aplicou seus costumeiros dribles, além de ter feito um bonito gol, em passe de Roberto Carlos.