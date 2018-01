Ronaldo pede a técnico para jogar O atacante Ronaldo pediu ao técnico da Inter, o argentino Héctor Cúper, para ser escalado para a partida contra o Parma, marcada para o próximo domingo. Em entrevista concedida neste domingo a uma emissora de TV italiana, Ronaldo foi categórico. ?Está claro para mim que quanto antes jogar, será melhor para ir ganhando ritmo e confiança?, afirmou o jogador. ?É certo que vou ter de esperar um pouco mais para saber se poderei jogar como antes, mas eu me coloco à disposição do treinador e espero que ele me chame. Quem sabe já neste domingo?!?, acrescentou o atacante que não joga uma partida oficial há 16 meses, se recuperando de uma segunda cirurgia no joelho direito. "Seria ideal jogar, inclusive correndo o risco de fazer um papelão?, disse ele, lembrando que o risco de um fracasso não o intimida. ?As pessoas devem compreender que, depois de tanto tempo inativo, eu não jogue bem?, argumentou. Cúper foi contido. Disse que ?é necessário ter cautela e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, sem sobressaltos?, disse. O treinador disse compreender a ansiedade do jogador. ?É natural que ele fique assim, mas o nosso dever é trabalhar isso da melhor maneira possível e levar a recuperação de forma gradual?, explicou.