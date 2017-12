Ronaldo pede calma aos torcedores Ronaldo treina, treina, faz tratamento, é tratado a pão-de-ló, cria expectativa nos torcedores do Real Madrid, mas também se considera vítima da ansiedade em torno da estréia. O atacante brasileiro mostrou como sente a responsabilidade ao afirmar nesta quinta-feira, depois de mais uma sessão de exercícios físicos, que as pessoas esperam muito dele. "E não posso atuar com 80 % de minha condição", avisou. A primeira aparição oficial no novo clube, ao que tudo indica, será no domingo, contra o Alavés. Mas há grande preocupação, no Real, de tirar qualquer tipo de pressão dos ombros de sua mais recente jóia. Há semanas que o técnico Vicente del Bosque, o presidente Florentino Pérez e o diretor de futebol Jorge Valdano repetem o mesmo discurso, numa espécie de ladainha, segundo a qual não há "pressa, pois Ronaldo foi contratado por muitos anos." O atacante resolveu incorporar a linha de argumentação de seus chefes. Logo após o trabalho matinal - à tarde, foi dispensado, para evitar sobrecarga muscular - falou a respeito de sua atual condição. Com cautela. "Todos os dias, a imprensa cria expectativa, para saber se jogo, se não jogo", comentou. "Houve atraso na nossa programação, por causa de dores na panturrilha." O artilheiro do Mundial quer jogar, desde de que se sinta totalmente seguro. Para tanto, avisou que a avaliação será feita dia-a-dia, em constante troca de informações com os médicos, preparadores físicos e comissão técnica. "Se eu jogar no domingo, ótimo. Caso contrário, haverá ainda muitos domingos", afirmou. "Como diz o presidente, fui contratado por muito tempo." Ronaldo deve participar dos treinos de sexta e sábado, com o restante do elenco do Real Madrid. A dúvida a respeito da estréia deve permanecer até a manhã de domingo, a não ser que o treinador mude de estratégia. Ultimamente, Del Bosque leva todos os jogadores para a concentração e só horas antes do jogo divulga aqueles que irão atuar ou que ficam no banco.