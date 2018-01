Ronaldo pede desculpas por comemoração O atacante Ronaldo pediu desculpas nesta terça-feira, por ter comemorado gol contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, imitando uma barata, num gesto que provocou profunda irritação no presidente do clube derrotado, Dmitry Piterman. O dirigente chegou a chamar o brasileiro de palhaço. ?Foi uma bobagem. Uma brincadeira entre amigos e que em nenhum momento teve intenção de zombar de qualquer clube ou torcida. Jamais fiz isso (zombar do adversário) e jamais faria?, afirmou o atacante do Real Madrid. No segundo gol da vitória por 3 a 0 sobre o Alavés - Ronaldo deitou-se no gramado ao lado de Robinho e Roberto Carlos e, com as pernas e braços para cima, fizeram gestos que pareciam uma barata. Piterman considerou a atitude uma falta de respeito. "Hoje em dia qualquer pessoa chega ao (Real) Madrid vindo da selva e veste sua camisa", disse o presidente. "Houve jogadores do Real Madrid que, após o gol, pareciam palhaços e se apresentaram como baratas vestidas de branco, mas todo o mundo sabe que as baratas são escuras?, disse o dirigente. Piterman disse ainda que se os jogadores de sua equipe fizessem algo parecido "arrebentaria a cabeça de um", e completou. "Sinceramente, atos deste tipo são (próprios) de palhaços indignos de entrar em um campo de futebol". Apesar do pedido de desculpas, Ronaldo considerou que o dirigente exagerou nas criticas e também partiu para o ataque. ?Ele não é uma pessoa idônea para julgar os outros. Ainda mais um homem que saiu pelado numa revista?, rebateu Ronaldo referindo-se ao fato de Piterman - um ex-atleta de salto triplo - ter sido fotografado nu por uma revista espanhola. Ronaldo revelou que a idéia da comemoração surgiu de uma aposta com um jornalista e com seu assessor de imprensa, David Espinar. ?Eles me disseram que eu não teria coragem de comemorar o gol daquele jeito. Eu disse que faria, mas queria algo em troca e ficou acertado que se eu fizesse, eles teriam de ir a um restaurante vestidos de mulher. Eu cumpri a minha parte e agora eles vão ter de pagar?, cobrou o atacante.