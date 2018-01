Ronaldo pede para Córdoba "pegar leve" O colombiano Ivan Córdoba afirmou nesta terça-feira que conversou sábado por telefone com Ronaldo e que o brasileiro lhe pediu para "não ser muito duro?? na partida de domingo, entre Colômbia e Brasil, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa. Os dois foram companheiros na Inter de Milão - o zagueiro continua no clube italiano, enquanto o atacante do Brasil foi para o Real Madrid. "Vai ser a primeira vez que vou enfrentá-lo. Vai ser algo especial, pois temos uma grande amizade. Ele me pediu para não ser muito duro, mas domingo seremos adversários??, disse Córdoba. "É difícil neutralizá-lo, pois Ronaldo é único no mundo, sempre pode te aprontar alguma coisa.??