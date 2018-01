Ronaldo pede Robinho no Real Madrid Sem Daniela Cicarelli, sem a disputa da Copa das Confederações e querendo Robinho a seu lado, Ronaldo está preparado para o melhor ano de sua vida. Como joga no futebol europeu, o calendário do atacante começa em julho e terminará na Copa do Mundo da Alemanha de 2006, quando espera estar no auge. Sorridente e confiante, ele falou nesta quarta-feira sobre seu futuro, que espera ser ainda mais brilhante. Agência Estado - O Real Madrid deve pagar os US$ 50 milhões que o Santos pede pelo Robinho? Ronaldo - Tem de pagar o que for para ter o Robinho. O lugar dele é no Real. Chegou a hora de ir para a Europa. Ele vai ser muito feliz lá com a gente. Estamos há dois anos sem ganhar título e o Real Madrid, com os jogadores que têm, precisa e terá conquistas este ano. AE - Por falar em felicidade, você acredita haver tomado a melhor atitude não indo para a Copa das Confederações? Ronaldo - Graças a estas férias estou preparado para ter o melhor ano da minha vida, de agora até a Copa. Enfrentei o desgaste para que não aconteça como na França na Copa de 2002, quando jogadores como o Zidane e outros estavam estourados. Pode acontecer com os brasileiros. Não sou de ferro. AE - Você não teve medo de enfrentar a CBF e o Parreira? Nem de abrir um precedente para outros jogadores também não servirem à seleção para descansar? Ronaldo - Houve um desgaste, não vou negar, mas tenho minha personalidade. Não olhei para o meu passado, por tudo que fiz pela seleção, para pedir o descanso. Fiz o que foi melhor para mim. Cada atleta que faça o que achar melhor. Eu fiz. AE - Você não pode ter perdido espaço na seleção com a ótima campanha na Copa das Confederações? Ou acredita no que o Parreira disse, sobre seu lugar estar reservado? Ronaldo - Isso não existe. Seu eu jogar mal, ficar muito tempo sem marcar gols, posso não ser convocado. Não existe lugar reservado no Brasil. AE - Como anda sua relação com o Luxemburgo no Real? Ronaldo - O Vanderlei sempre pega no meu pé. É o jeito dele. Sei que quer o melhor para mim. Minha relação com ele é boa. É um excelente técnico e como o Felipão fez em Portugal, está ajudando a dar credibilidade ao treinador brasileiro na Europa. Pensavam que só valia levar os atletas. Agora, estão levando os técnicos também. AE - O Brasil é favorito à Copa? Ronaldo - A seleção está muito bem. Tem grandes chances de conquistar de novo a Copa, mas as outras seleções estão se preparando para tentar nos derrotar. Só que confio no nosso futebol. E quero arrebentar em 2006.