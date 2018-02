Ronaldo: pedido de dupla cidadania O atacante Ronaldo deu início ao processo em que pretende conseguir a nacionalidade espanhola, segundo informa o diário espanhol ?Ás? em sua edição desta quinta-feira. De acordo com a publicação, a iniciativa partiu do próprio jogador, cumprindo um acordo com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, feito em março de 2004. Segundo o ?Ás?, Ronaldo já encaminhou os papéis necessários ao Ministério do Interior da Espanha e se tudo correr bem, dentro seis ou sete meses, ele poderá ser considerado um cidadão hispano-brasileiro. Há pouco mais de um ano, Ronaldo prometeu a Perez que assim que tivesse os documentos, entraria com o processo e abriria uma vaga a mais no clube para jogadores extra-comunitários. As vagas estão hoje preenchidas por Roberto Carlos, pelo zagueiro argentino Samuel e pelo próprio Ronaldo. Ainda de acordo com o ?As? o próximo a entrar com o processo é Roberto Carlos.