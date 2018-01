Ronaldo: Pelé fez só 77 gols na seleção Ronaldo pediu e a CBF recontou os gols de Pelé na seleção. Segundo o atacante do Real Madrid disse nesta sexta-feira, em entrevista na Espanha, o ?Rei? teria marcado oficialmente 77 gols com a camisa do Brasil, ao invés de 95 como se imaginava até agora. O grande objetivo de Ronaldo é superar a marca de Pelé, recordista de gols com a camisa da seleção. Ele já fez 48 até agora e, durante sua participação na abertura das Eliminatórias da Copa, no começo do mês, pediu que a CBF conferisse realmente quantos gols foram marcados pelo Rei. O argumento do Fenômeno foi o seguinte: "O Brasil jogava contra combinados, vencia por 10 a 0 e Pelé marcava oito vezes. Por isso, a CBF necessita de um estudo mais preciso desses gols." Na ocasião, o pedido de Ronaldo causou polêmica no País. Em pesquisa no site www.estadao.com.br, 67,41% dos leitores entenderam que ele errou ao solicitar a recontagem. E ainda 79,56% acharam que essa iniciativa é negativa para a imagem dele. Mesmo assim, Ronaldo foi em frente. "Meu objetivo com a seleção é superar os gols de Pelé e simplesmente pedi à CBF uma recontagem dos gols marcados em jogos oficiais?, explicou o atacante nesta sexta-feira. "Já me responderam e ele marcou 77 gols. Eu tenho 48. É uma meta que posso alcançar. Não quero que me comparem a Pelé, que tenho como uma referência, nem quero ser como Pelé, só quero superá-lo."