Ronaldo pensa em seleção brasileira na volta ao Corinthians

Ronaldo admitiu nesta quarta-feira que vai retornar ao Corinthians pensando em conseguir uma vaga na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2010. O atacante acredita que terá condições de enfrentar o Goiás, domingo, no Estádio do Pacaembu.

"Espero voltar já no domingo. Agora é a hora de eu correr atrás do tempo perdido. Esses dois meses parado, voltar e com o objetivo de chegar à seleção", afirmou Ronaldo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, revelando o sonho de jogar no Mundial da África do Sul.

Ronaldo garante estar completamente recuperado da fratura na mão esquerda, que o afastou do Corinthians desde o clássico contra o Palmeiras, no dia 26 de julho. "Não tenho dor nenhuma na mão. Fizemos uma última radiografia essa semana e foi constatado que a fratura está consolidada e não tem mais nenhum risco", comentou.