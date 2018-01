Ronaldo perde no casados x solteiros Às vésperas de um jogo importante contra o Sevilla, quinta-feira, em Madri, pelo Campeonato Espanhol, os jogadores do Real Madri encontraram tempo para uma brincadeira, em um jogo entre casados e solteiros. O atacante Ronaldo atuou de zagueiro entre os casados, ao lado do experiente Hierro e de Roberto Carlos. Seu time perdeu. Tote abriu o placar para os solteiros e Guti ampliou. McManaman diminuiu para os casados, mas Helguera e Solari fecharam: 4 a 1.