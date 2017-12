Ronaldo perto dos 50 gols pela seleção Ronaldo busca recordes. Contra o Peru, poderá fazer o seu 50º gol pela seleção brasileira. Algo importante, mas que não merece uma comemoração especial. "Nem pensei em uma comemoração ou coisa assim. Primeiro, quero marcar o gol e vencer o jogo. A comemoração sai na hora." Ele tem dado muita importância aos dois próximos jogos da seleção. "Eu não faço metas para muito longe. Tento vencer desafios agora, no momento. Quero ganhar do Peru e depois do Uruguai. Vamos ficar com 12 pontos e manter essa liderança nas Eliminatórias." Ronaldo marcou um gol contra a Colômbia, em Barranquilla, na vitória por 2 a 1 na estréia do Brasil nas Eliminatórias. Contra o Equador, em Manaus, ficou em branco. A separação de Milene Domingues será anunciada nos próximos dias. E Ronaldo garante que isso não afetará o seu rendimento imediato. "Sei separar bem as coisas. Estou aqui para jogar e não vou me abater por isso. O pessoal fica falando da separação, da Milene, eu tento levar numa boa. Sou uma pessoa pública e tenho de conviver com isso. Dá para manter o bom-humor." Carlos Alberto Parreira não tem medo de que a separação afete o jogo de Ronaldo. "Pesquisas mostram que a morte de entes queridos é a maior causa de depressão. A segunda é o fim do casamento, mas o Ronaldo está muito bem. Está alegre e prometeu fazer um bom jogo contra o Peru. É bom acreditar nisso." No treino da manhã, Cafu e Kaká cruzavam bolas para o aproveitamento, de cabeça, de Roque Jr. Lúcio, Émerson e Rivaldo. Ronaldo ficou de fora. "Ele fez outro tipo de treino. Nesse treinamento de cabeçadas ele é útil para ficar no primeiro pau, nada mais. Se fosse mais novo, poderia aprender esse fundamento, mas agora é difícil." O pouco aproveitamento no jogo aéreo é um defeito qu Ronaldo reconhece ter. Comemora muito quando consegue um gol de cabeça, mas isso não é motivo para deixar de sonhar com mais um título de melhor jogador do mundo. "Estou na briga esse ano, mas está tudo um pouco nebuloso. Muita gente jogou bem e está indefinido. Depois de mais alguns jogos no ano é que vamos ver quem será o melhor." Ele considera o seu rendimento no Real Madrid um pouco acima do que tem jogado pela seleção. A causa é simples. "Lá, estou mais entrosado. Estamos jogando há mais tempos juntos, mas o Parreira tem feito a coisa certa. Está mantendo um time e estamos conseguindo uma boa base. Logo, vou chegar no mesmo nível."