Ronaldo pode desfalcar o Criciúma O zagueiro Ronaldo, gripado e com amidalite, pode desfalcar o Criciúma no jogo deste sábado à tarde, no Estádio Heriberto Hülse, contra o Grêmio. O técnico Vágner Benazzi ampliou sua estratégia de mistério em torno da escalação de seu time e proibiu, inclusive, que jornalistas assistissem os coletivos que comandou nesta semana. Se Ronaldo não jogar, Duílio reaparece na equipe, recuperado de lesão muscular que tratou desde o final do campeonato catarinense. Na posição de Cléber Gaúcho, que cumpre suspensão automática, Geninho foi utilizado nos treinamentos e nas demais posições Benazzi deve repetir a mesma formação que vem jogando no brasileiro. Há uma tênue possibilidade de surpresa, com a entrada de Fábio Oliveira e Marcinho na equipe, substituindo a dupla de ataque Reinaldo e Marcos Denner.