Ronaldo pode estrear no dia 29 O atacante Ronaldo poderá estrear na Liga Espanhola no dia 29 de setembro, na partida em que o Real Madrid vai enfrentar o Valladolid. O médico do clube, Alfonso Del Corral acredita que até o dia 25 o jogador esteja completamente recuperado. Ronaldo foi apresentado na última segunda-feira e no dia seguinte reclamou de uma lesão muscular. Inicialmente deveria ser submetido a um tratamento específico, com fisioterapia e exercícios na piscina, mas na quarta-feira começou a realizar corridas leves, numa evolução que deixou os médicos otimistas. De acordo com Corral, o quadro clínico do atleta está evoluindo de maneira satisfatória e já se pode pensar na estréia do Fenômeno.