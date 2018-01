Ronaldo pode estrear sábado no Real O atacante Ronaldo pode vestir sábado, pela primeira vez, a camisa do Real Madrid, na partida contra o Osasuña, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. A expectativa é a de que o atacante brasileiro atue por pelo menos 30 minutos. "Ele está muito impaciente e quer jogar já", revelou o preparador físico do clube, Javier Minano. Zidane e Makelele, contundidos, não atuarão. A badalação em torno do artilheiro da Copa da Ásia, entretanto, já vem causando um certo descontentamento entre seus companheiros. "O Real está jogando muito bem no momento. Será muito difícil para ele encontrar o caminho da titularidade", afirmou Helguera. "Quem vai para o banco para ele jogar?" Mas uma grande festa está sendo preparada para quarta-feira, quando Ronaldo atuará pela primeira vez pelo Real diante de seus torcedores. A equipe recebe, no estádio Santiago Bernabeu, o belga Genk, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.