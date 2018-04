Ronaldo pode fretar avião para amigos Se o casamento de Ronaldo e Daniella Ciccarelli for realmente marcado para Paris, como deseja o craque do Real Madrid, um Boeing será fretado pelo noivo para que seu amigos e parentes saiam do Rio e acompanhem a festa na capital francesa. A informação é de um grupo seleto de amigos de Ronaldo, que costuma participar de todos os eventos do jogador, quando ele está de passagem pelo Rio ou por outras cidades do Brasil. Não há nenhuma lista pronta. Mas em torno de 200 pessoas seriam convidadas para o ?vôo da alegria?, entre os familiares de Ronaldo, antigos vizinhos de Bento Ribeiro (bairro da zona norte do Rio, onde Ronaldo foi criado) e amigos de infância e ligados ao futebol. A princípio, Ronaldo também se encarregaria de acomodar a maior parte do grupo, em Paris. O custo total do frete e das hospedagens estaria sendo calculado pelo atacante da seleção brasileira. Desde que anunciou o casamento para 2 de janeiro, Ronaldo tem recebido indiretamente dezenas de ofertas de empresas, interessadas em participar do evento. São serviços de bufê, sugestões de jóias e vestidos para Ciccarelli e terno e fraque para o noivo, passando por grupos dispostos a decorar o ambiente da cerimônia. "O Ronaldo desconhece tudo isso. Da parte dele, não tem nada ainda. Até porque eles não decidiram se vão se casar realmente em Paris", disse por telefone o assessor de Imprensa do jogador e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Paiva, em viagem pela Espanha.