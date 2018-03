Ronaldo pode ganhar mais dois troféus O atacante Ronaldo vai receber nesta terça-feira pelo menos mais um importante prêmio internacional. Ele concorre em duas modalidades do ?Prêmio Laureus", que corresponde ao Oscar do Esporte e será realizado em Montecarlo, Mônaco. Ronaldo é finalista como melhor atleta masculino de 2002 e como a ?grande reaparição" do período. Os organizadores do evento mandaram buscar Ronaldo de helicóptero em Madri e lhe reservaram a suíte presidencial do melhor hotel de Montecarlo para homenageá-lo. Apesar de amigos de Ronaldo já terem tomado conhecimento de que o atacante vai ganhar ao menos um troféu, o atacante do Real Madrid preferiu manter a discrição e foi elegante ao comentar a expectativa pela festa. ?É o prêmio mais importante do esporte e já reservei um lugar especial na sala de troféus, na minha casa em Madri. Mas vamos aguardar para ter certeza", disse, por meio de seu assessor de Imprensa, Rodrigo Paiva. E Ronaldo pode ainda beliscar mais uma premiação, por tabela. É que a seleção brasileira de futebol concorre como finalista da melhor equipe de 2002 e tem como principal adversário o Real Madri. Se um dos dois vencer, será também uma vitória de Ronaldo. Para representar a seleção, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou a Montecarlo o técnico Carlos Alberto Parreira e o coordenador Zagallo. Como atleta do ano, disputam o título com Ronaldo o piloto Michael Schumacher, o ciclista Lance Armstrong, o número 1 do golfe mundial, Tiger Woods, e o biatleta norueguês Ole Einar Bjoerndalen. Participaram da eleição de escolha dos finalistas 400 jornalistas de 75 países.