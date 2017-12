Ronaldo pode ir para a Ponte Preta A desistência do Guarani na contratação do goleiro Ronaldo pode estar abrindo espaço para que a Ponte Preta contrate o ex-corintiano. Não existe uma confirmação oficial da diretoria, mas o clube confirma que procura um goleiro para compor o elenco para o Torneio Rio-São Paulo. Aos 34 anos, Ronaldo seria a opção de um jogador mais experiente para os jovens goleiros da Ponte Preta. "Temos um grupo de bons goleiros, mas que pecaram pela inexperiência", reforça o treinador de goleiros, João Brigatti. Durante o Campeonato Brasileiro, a Ponte usou seus quatro goleiros. Começou com Alexandre Favaro, passou por Lauro, enquanto Adriano ficou machucado e Alexandre Negri, de apenas 20 anos, terminou o ano como titular. Ele é o único que renovou contrato, deixando clara a idéia de que os demais podem ser liberados ou emprestados. O clube, no entanto, buscaria um jogador experiente para a posição. Mas, segundo a diretoria, a contratação de um goleiro não é prioridade no clube. Para evitar problemas futuros, a diretoria pretende negociar, pelo menos, dois de seus principais jogadores. O artilheiro Washington e o volante Mineiro são os mais cotados para sair. O atacante seria negociado com o exterior, embora haja o interesse do São Paulo, enquanto Mineiro está nos planos do Cruzeiro. O volante Fabinho interessaria ao Internacional, de Porto Alegre, enquanto o meia Adrianinho seria prioridade no Palmeiras.