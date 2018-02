Ronaldo pode seguir passos de Beckham e ir para os EUA Ronaldo pode seguir os passos de seu companheiro de Real Madrid, o inglês David Beckham, e ir para nos Estados Unidos. Segundo o diário espanhol Marca, o atacante brasileiro interessa ao New York Red Bulls. Preterido pelo técnico da equipe merengue, o italiano Fabio Capello, o Fenômeno seria o grande ´garoto propaganda´ da liga norte-americana, a MLS, junto com o meia, que já assinou com o Los Angeles Galaxy. Aliás, os dois seriam as principais estrelas de equipes das cidades com maior rivalidade nos Estados Unidos. Além dos norte-americanos, os sauditas do Al Ittihad também se interessaram pelo futebol de Ronaldo e há rumores que o negócio poderia ser fechado por 20 milhões de euros. Se for para a Arábia Saudita, o brasileiro vai reencontrar outro ex-companheiro de Real Madrid, o meia-atacante português Luis Figo, que está atualmente na Inter de Milão. O presidente do clube da capital espanhola, Ramón Calderón, afirmou nesta segunda-feira que o melhor para o atacante é encontrar uma boa oferta em outra equipe. "Ronaldo tem contrato este ano e por mais outro. É necessário fazer o melhor para o clube e para ele, pois os jogadores não são mercadorias. É preciso buscar uma saída que se encaixe em seu futuro. Sei que Mijatovic (diretor esportivo da equipe) conversa com vários clubes, que o jogador também tem ofertas, para ver se ele vai agora ou se é necessário esperar até junho", disse o dirigente.