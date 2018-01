Ronaldo pode ser acionista de clube O atacante Ronaldo poderá se transformar em breve em acionista do Salamanca, clube da segunda divisão do futebol espanhol, segundo informou nesta terça-feira à agência de notícias EFE, o presidente do clube, Juan José Hidalgo. O dirigente, que se diz amigo pessoal de Ronaldo, anunciou na véspera um programa de ampliação do capital do clube e aposta que terá investidores de porte. Hidalgo é um dos parceiros de golfe de Ronaldo e contou que o jogador brasileiro pretende investir, num primeiro momento, cerca de 30 mil euros em ações do clube. Outro investidor famoso, segundo Hidalgo, seria o técnico do Real Madrid, Vicente Del Bosque. Hidalgo é presidente e acionista majoritário do Salamanca, clube que ocupa hoje a sétima posição na 2ª divisão espanhola.