Ronaldo pode voltar em jogo pela Uefa Ronaldo imaginou, durante a semana, que ficaria pelo menos no banco da Internazionale, no clássico com a Juventus, neste sábado à noite, pela 9.ª rodada do Campeonato Italiano. A intenção, depois de três semanas de afastamento, era a de ser aproveitado durante o jogo em Turim. A estratégia, porém, mudou. Depois do coletivo desta sexta-feira, o técnico Héctor Cúper preferiu deixar o Fenômeno de repouso por mais algum tempo. ?Não há surpresa nem novidade?, apressou-se em explicar o craque brasileiro, para afastar qualquer dúvida a respeito de sua recuperação. ?A decisão foi minha e do treinador?, garantiu. ?Continuo me preparando para voltar a campo na melhor condição possível.? Por cautela, também, o atacante voltou a dizer que não sabe quando será esse retorno. Em sua opinião, pode ser na terça-feira, contra o Wisla Cracóvia, na Polônia, em duelo de volta da segunda fase da Copa da Uefa. Ronaldo, no momento, se recupera de estiramento que sofreu em partida da etapa anterior do torneio. A Inter tem 14 pontos e divide a vice-liderança com o Milan (o surpreendente Chievo Verona está em primeiro, com 16). A Juventus está em 5.º lugar, com 12 pontos. A Roma, atual campeã nacional e também com 12 pontos, tem teste de fogo neste sábado, no clássico romano, diante da Lazio (8 e em busca de reação.) Espanha ? O líder Deportivo (20 pontos) visita o Rayo Vallecano, neste sábado, pela 10.ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe de La Coruña tem um problema: Djalminha ameaça ir embora, se continuar na reserva. As outras partidas deste sábado: Villareal x Real Madrid, Osasuna x Mallorca, Barcelona x Bétis e Tenerife x Real Sociedad.