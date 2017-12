Ronaldo precisa de ritmo para melhorar, para Parreira A presença do atacante Ronaldo no time titular no jogo contra o Japão, na próxima quinta, em Dortmund, é certa. Mesmo com o jogador não rendendo o esperado mais uma vez, ele só deve sair do time se quiser, apesar dos pedidos constantes para a entrada de Robinho e, agora, com Fred marcando gol. "Nesta partida já vimos um Ronaldo bem mais participativo e perto de alcançar o futebol que esperamos dele", disse o técnico Carlos Alberto Parreira. "A situação do Ronaldo é perfeitamente compreensível, já que ele estava sem jogar há dois meses pelo Real Madrid. O importante é ele pegar o ritmo e ele está bem. Ele precisa pegar ritmo e só vai pegar jogando." Já o próprio Ronaldo, na saída do vestiário, garantiu que está melhor fisicamente e que só pensa em jogar. "Eu gosto de estar sempre jogando, é ele (Parreira) quem decide. É outra coisa jogar sem preocupação", disse, emendando sobre a partida deste domingo. "O esquema é ótimo, e tivemos mais paciência nesta partida. No primeiro tempo tivemos chance de gol, mas não foram tão claras, o que aconteceu no segundo tempo. Sempre são nove atrás da bola contra o Brasil", afirmou.