Ronaldo: Prêmio sela temporada de ouro A melhor palavra para comparar a terça-feira do atacante Ronaldo com a de seus companheiros da seleção brasileira é contraste. Enquanto o grupo passava a tarde em um hotel no centro de Paris aguardando o horário para ir embora após ter sido eliminado da Copa das Confederações, a algumas centenas de metros dali o atacante era homenageado com uma das maiores honrarias concedidas a esportistas na França: o Grande Prêmio da Academia de Esportes. Ronaldo entrou para um seleto grupo de premiados. Nele estão, entre outros, o pentacampeão mundial de automobilismo, Juan Manoel Fangio, o atual campeão Michael Schumacher e Pelé. A cerimônia foi realizada no luxuoso palácio da Assembléia Nacional francesa. O evento serviu para fechar com gala a temporada do brasileiro e prolongar sua festa, que começou no domingo com a conquista do título espanhol pelo Real Madrid. Ronaldo marcou dois gols na vitória de sua equipe sobre o Athletic de Bilbao. "Foi um momento muito importante e festejamos bastante", afirmou. "Agora estou muito satisfeito com essa premiação que sempre reuniu gente importante. Se não me engano o único brasileiro que recebeu o prêmio foi o Pelé." Ronaldo se disse emocionado com um momento em especial durante a cerimônia. Quando foi chamado ao palco, recebeu a placa das mão de Gerard Saillant, médico que operou seu joelho e participou de todo processo de recuperação durante a fase mais delicada de sua vida. "Sem dúvida foi emocionante para mim, ainda mais com a presença dele (Saillant) que participou tanto da minha recuperação", explicou. Descanso - Sem revelar para onde iria, Ronaldo afirmou que seu objetivo nos próximos dias é descansar e curtir as férias. "Essa temporada foi muito desgastante, com muitas viagens. Agora quero curtir meu filho e minha família", disse. Claro que não poderia faltar um comentário sobre a seleção brasileira. "Foi triste. Acho que o Brasil não merecia ter saído dessa maneira. Eu não pude estar com ele porque nesse momento a disputa da liga espanhola era mais importante."