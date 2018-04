Ronaldo preocupa Corinthians para o clássico de domingo

Às vésperas do clássico contra o Palmeiras, o Corinthians ganhou uma preocupação extra. Ronaldo deixou o gramado nessa quarta-feira, com dores na coxa direita. O médico do clube Paulo Faria não adiantou um diagnóstico, mas confirmou que o atacante é dúvida para a partida de domingo, às 17 horas, no Pacaembu.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Corinthians 1x1 Mirassol

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

Ouça os gols no Território Eldorado

"Muita gente duvidou da lesão dele contra o Flamengo. É simplesmente uma sequela daquela lesão", afirmou o médico. "Pode ser que tenha estourado uma fibrose no local. Vamos avaliar e, se necessário, faremos exames", completou.

Ainda nos vestiários, Ronaldo fez pequenos trabalhos musculares com o médico Paulo Faria e o fisioterapeuta Bruno Mazzioti. Depois disso, o camisa 9 começou tratamento com gele e nessa quinta-feira passará por uma reavaliação para saber quais suas reais condições de jogo.

O primeiro gol de Ronaldo com a camisa do Corinthians foi justamente contra o Palmeiras, ainda pelo Paulistão de 2009. Depois disso, o atacante ainda se machucou na goleada sofrida por 3 a 0 para o arquirrival e ficou três meses fora dos gramados.