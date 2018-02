Ronaldo pretende se tratar no Brasil Ronaldo pretende vir ao Brasil para fazer o tratamento da lesão no tornozelo esquerdo. A decisão caberá ao presidente do Real Madrid, Florentino Perez, mas o departamento médico do clube não se opõe à vontade do atacante. Em entrevista a um site de futebol, o médico Juan Carlos Hernandez afirmou que confia na equipe da clínica de Ione Nazário ? irmã do Fenômeno ?, onde o atacante pretende se tratar. Ronaldo está com o tornozelo imobilizado e se locomovendo com muletas. Ele terá de ficar 15 dias sem apoiar o pé esquerdo no chão. O prazo de recuperação previsto é de 30 dias. A intenção do departamento médico do Real Madrid é liberá-lo para o clássico do dia 19 de novembro contra o Barcelona, que será disputado no Santiago Bernabeu, em Madri.