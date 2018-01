Ronaldo prevê dificuldades nas eliminatórias O atacante Ronaldo sequer cogita a possibilidade de o Brasil ficar de fora do Mundial de 2006, na Alemanha, mas fez um alerta nesta segunda-feira, em São Paulo, onde assinou um contrato de publicidade com a cadeia de supermercados Carrefour. Para ele, a Seleção terá muitas dificuldades nas eliminatórias sul-americanas, que começam neste final de semana, com a partida diante da Colômbia, em Barranquilla. Ronaldo lembrou que a seletiva para a Copa de 2002 foi muito complicada (o Brasil terminou apenas em terceiro lugar) e que a situação não deve ser muito diferente agora. Segundo ele, o time precisa entrar em campo com muita determinação para evitar correr riscos. ?Como é uma competição muito longa, sabemos que vamos ter altos e baixos, mas isso será compensado com muita luta?, advertiu. O atacante do Real lamentou o fato de o Brasil ter de disputar as eliminatórias apesar de ser o atual campeão mundial. ?Eu acho que o campeão deveria ter a vaga assegurada, mas entendo que os dirigentes viram também o lado comercial?, disse. Ronaldo - que assinou contrato de publicidade com empresa francesa no valor de 2 milhões de euros - se apresenta amanhã com os demais jogadores ao técnico Carlos Alberto Parreira Granja Comary, onde a seleção brasileira inicia preparação para a estréia nas eliminatórias sul-americanas.