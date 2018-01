Ronaldo prevê show nas Eliminatórias A seleção brasileira vai dar espetáculo nas Eliminatórias do Mundial de 2006. Tudo é uma questão de tempo. Pelo menos é o que pensa o atacante Ronaldo, do Real Madrid. Ao desembarcar nesta quinta-feira pela manhã no Rio de Manaus, onde o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, na quarta-feira, ele disse que a equipe vai obter grandes resultados no torneio. ?A torcida pode esperar goleadas porque a seleção tem muita qualidade. Mas isso não vai ocorrer sempre." Ronaldo admitiu que a atuação contra o Equador decepcionou o público que lotou o Estádio Vivaldo Lima. E atribuiu boa parte disso à expectativa criada após a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, na primeira rodada das eliminatórias. ?Foi um jogo atípico, nosso adversário só quis se defender, entrou em campo para perder de pouco e contar com isso, o saldo de gols, no final da competição." Apesar da análise, reconheceu as falhas do time. ?Faltou tranqüilidade para tocar a bola e esperar o momento certo de finalizar." Ronaldo, no entanto, ressaltou que o desfecho do jogo valeu pela conquista de mais três pontos e da liderança isolada das Eliminatórias. ?Vamos melhorar já para o próximo jogo." Ronaldo não quis dar entrevistas logo após o confronto com o Equador. Ele resolveu falar somente no Rio, onde permaneceu o dia e viajaria à noite para Madri, em companhia do lateral Roberto Carlos. No fim de semana, ambos têm jogo pelo Real Madrid, contra o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol.