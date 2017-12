Ronaldo promete 35 gols nesta temporada Ronaldo ainda não está satisfeito com sua carreira. Para a temporada que começa no próximo domingo, com o Campeonato Espanhol, faz planos de superar em pelo menos cinco os 30 gols marcados na temporada anterior e conquistar, além da Liga, a Copa dos Campeões, único título importante que não tem em seu currículo. Isso para não mencionar a seleção brasileira, que já no dia 7 começa a caminhada para a Copa de 2006. Leia mais no Estadão