Ronaldo promete arrebentar em 2006 O balanço de final de ano de Ronaldo não é muito positivo. Convive com a má fase do Real Madrid e não ganhou nenhum título, nem mesmo com a seleção brasileira - não estava no grupo que venceu a Copa das Confederações. Mas ele promete arrebentar em 2006, principalmente na Copa do Mundo da Alemanha. Nesta segunda-feira, durante lançamento da campanha de voluntariado da Cruz Vermelha, no Rio, Ronaldo revelou que planeja voltar a ser o melhor do mundo, numa briga sadia com Ronaldinho Gaúcho, o atual dono do prêmio. E que o Mundial da Alemanha é o melhor caminho para isso. ?A melhor hora (para arrebentar) é essa, na Copa. Mas, como sempre foi em minha vida, para chegar lá em cima nunca precisei passar por cima de ninguém?, disse Ronaldo, lembrando da disputa ?saudável e amiga? com Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona. ?Quanto mais brasileiros se destacarem, melhor será para a nossa seleção.? Foi justamente em 2002, quando foi decisivo na Copa da Coréia/Japão, que Ronaldo ganhou pela última vez o prêmio de melhor jogador do mundo - já venceu 3 eleições da Fifa. Na ocasião, ele tinha sido artilheiro do Mundial, com 8 gols, e ajudou o Brasil a ser campeão. Ronaldo também comentou a atual fase de seu clube no Campeonato Espanhol. Destacou que, no momento, o Barcelona é um time superior ao Real Madrid. Mas, em seguida, mandou um recado para os rivais, ao lembrar que o futebol é uma incógnita e só no final da disputa será conhecido o vencedor.