Ronaldo promete gols no jogo de amanhã O Celta que se cuide no jogo deste sábado contra o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabeu: Ronaldo prometeu fazer seis gols nas três rodadas que faltam para o Campeonato Espanhol terminar - os dois últimos jogos serão contra Atlético de Madrid e Athletic de Bilbao. Seu objetivo é chegar a 25 na competição - marcou 19 até agora. Quando chegou ao clube, em agosto, Ronaldo disse que faria 25 gols na temporada. Com os 19 que fez no campeonato, seis na Liga dos Campeões e um na final do Mundial Interclubes, tem 26. "Ficou a dúvida se eu tinha prometido 25 gols no Campeonato Espanhol ou na temporada. Para resolver a questão, vou fazer 25 gols no Campeonato Espanhol", explicou o atacante brasileiro. A partida é muito importante para o Real, que está um ponto atrás da Real Sociedad (72 a 71) - o time basco jogará domingo contra o Valencia, em casa. "Se ganharmos as três partidas que faltam, acredito que seremos campeões. Acho difícil que a Real ganhe todos os jogos", disse Ronaldo. O zagueiro Helguera também acredita que basta o Real fazer a sua parte para chegar ao título e salvar a temporada. "A Real Sociedad vai tropeçar. Todas as partidas que faltam são difíceis e fundamentais para todos. É um final de temporada bastante complicado. Se pensarmos que a Real não vai tropeçar, não podemos continuar jogando. Mas também precisamos fazer a nossa parte." O goleiro Casillas não tem tanta certeza de que a equipe basca vai bobear. "Faz tempo que dizemos que eles vão cair, mas até agora continuam firmes em primeiro. Temos de ganhar, porque se perdermos nossa situação ficará muito complicada.? No domingo, os seguintes jogos completam a 36ª rodada: Alavés x Betis; Barcelona x Málaga; La Coruña x Atlético de Madrid; Racing x Espanyol; Mallorca x Rayo Vallecano; Real Sociedad x Valencia; Sevilla x Recreativo; Valladolid x Osasuna; Villarreal x Athletic de Bilbao.